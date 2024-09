Vavassori contro Mangiante Sky | Non pensavo di essere tornato a scuola Che voto ci dai professore? – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2024) Siparietto con una piccola percentuale di tensione ieri al termine del match di Coppa Davis tra Italia e Belgio. L’Italia ha vinto grazie al lavoro del duo-Bolelli che hanno fissato il punteggio sul 2-1 dopo la sconfitta in singolo di Cobolli. Al termine del match, la consueta intervista con l’inviato di Sky Sport Angelo. Quest’ultimo, al match precedenteil Brasile, aveva valutato la prova del doppio come mediocre. Cioè aveva assegnato loro un 5. Ailnon è andato giù e se l’è legato al dito. Alla prima occasione utile ha affondato il colpo: «Almeno così posso andare a dormire tranquillo» «Anche io credo di avere abbastanza esperienza nel circuito – dicee dal tono si intuisce già che sta per affondare il colpo.