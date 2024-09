Usa | Nessun annuncio su armi in Russia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 14 settembre 2024) 9.00 La Casa Bianca non ha fatto alcuncirca l'approvazione dell'uso da parte dell'Ucraina difornite dall'Occidente per attacchi in profondità all'interno delladopo l'incontro tra il presidente Biden e il premier britannico Starmer. "I leader hanno avuto una discussione approfondita su una serie di questioni di politica estera di reciproco interesse",afferma la Casa Bianca. Da parte sua,Starmer non ha segnalato alcuna decisione sull'eventuale ok a Kiev sull' uso dioccidentali in