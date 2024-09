‘Una Pizza Napoletana’ a New York eletta migliore pizzeria al mondo

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di sabato 14 settembre 2024)di Anthony Mangieri a New, è stata incoronata laalper il 2024 dalla guida 50 Top. La prestigiosa classifica premia i locali di eccellenza neldella, con Newche si conferma punto di riferimento internazionale. La cerimonia di premiazione si è svolta a Napoli, conche ha superato rivali illustri come Diego Vitaglianoa Napoli e I Masanielli a Caserta. Anche locali di Tokyo, Milano e Londra si sono posizionati ai vertici della classifica. Numerosi i premi speciali assegnati, tra cui riconoscimenti per la sostenibilità e l’empowerment femminile nel settore. Il locale di Anthony Mangieri,, ha conquistato il titolo dialdel 2024, secondo la guida 50 Top, punto di riferimento globale per il settore.