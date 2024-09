Sei diversa dalla foto dell’annuncio! si rifiuta di pagare la prestazione sessuale e scoppia il finimondo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 14 settembre 2024) Brutta esperienza per un 29enne, che aveva pattuito un incontro a pagamento con una donna tramite il web per 50 euro. Quando ha incontrato la ragazza, ha scoperto in realtà che eradalledella donna pubblicate sul web, quindi hato di consumare e naturalmente anche di. La situazione è degenerata e le cose sono precipitate, quindi il 29enne è stato costretto ugualmente asotto minaccia.laa pagamento, ecco perché Il ragazzo, dopo il fattaccio, ha denunciato tutto e ha raccontato agli inquirenti di aver contattato una donna tramite il web per pattuire unaal costo di 50 euro. Arrivato al luogo dell’incontro in un appartamento di Cologno Monzese, il 29enne ha scoperto in realtà che era stato ingannato.