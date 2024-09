Sapete che sapore ha la vostra? | Briatore spiana la pizza napoletana è bufera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) "Lanon è solo per i napoletani, non l'hanno inventata i napoletani, non è solo per loro": Flavio, che sta per sbarcare a Napoli col suo Crazy, si è scatenato ai microfoni di Giuseppe Cruciani a La Zanzara su Radio 24. In particolare, ha detto che "laè un patrimonio Unesco per tutti. Non è che se non ènon è”. E ancora: "In Italia non abbiamo neanche valorizzato la, non c'è un brand al di fuori di Crazy. E' tutta gente che ha una pizzeria, due pizzerie, tre pizzerie. Noi le nostre le stiamo esportando fuori dall'Italia”. L'imprenditore ha anche fornito una sua pagella: “C'è laalta 2 centimetri come quella, con quel cordone attorno, e quella sottile come la nostra. Quella alta non mi piace, sembra di avere un chewing gum”.