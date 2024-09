Roma | Tre arresti al Quarticciolo per spaccio di droga

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024) Operazione mirata alI Carabinieri del Nucleo Operativo, supportati da altre pattuglie della CompagniaCasilina, hanno condotto un’operazione nel quartiere. L’obiettivo era contrastare il traffico di stupefacenti e prevenire la criminalità nelle periferie di. Arresto di due uomini vicino ai cassonetti Durante i controlli, i militari hanno arrestato due cittadini tunisini di 25 e 43 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali. Sono stati notati mentre prelevavanoda un contenitore per i rifiuti e la cedevano a terzi. Dopo averli bloccati, i Carabinieri hanno trovato in loro possesso 7 dosi di crack, 2 grammi di cocaina e circa 760 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.