Ritorno in classe con i rincari Zaini e libri stangata sulle famiglie | Ma abbiamo tante promozioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) I più entusiasti sono i bambini che si accingono a frequentare la prima elementare: nei loro visini freschi si coglie appieno il senso di quell’attesa, mista a un pizzico di timore, che si ripeterà sempre, all’approssimarsi di ogni nuovo inizio. E i genitori? "Anche loro sono emozionati, specialmente quelli che non hanno già avuto altri figli sui banchi di scuola", sorride Fiorenza Mura, socia della cartoleria Minerva, in Piazza del Popolo, punto di riferimento storico dellecesenati. Accanto all’emozione, in queste ore circola anche una certa preoccupazione per il famigerato ‘caro-scuola’, che tiene banco da giorni sui canali social e siti web delle associazioni dei consumatori. In particolare, il consueto monitoraggio di Federconsumatori segnala un rincaro medio del +6,6% rispetto al 2023.