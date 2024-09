Oscar 2025 i 18 film in corsa per rappresentare l’Italia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Sono 18 iitaliani che concorreranno alla designazione del titolo candidato aaglinella selezione per la categoria International FeatureAward (Premio alInternazionale) alla 97ª edizione degli Academy Awards. Hanno proposto la propria candidatura iitaliani la cui prima distribuzione in Italia o in un altro Paese, purché al difuori degli Stati Uniti e dei loro territori, sia avvenuta (o sia in previsione) nel periodo compreso tra il 1° novembre 2023 e il 30 settembre 2024. Il Comitato di Selezione, istituito presso l’Anica su richiesta dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si riunirà per votare e designare ilnella giornata di martedì 24 settembre 2024.