Music Awards Gramellini Giacobbo o Minions 2? La tv del 14 settembre

(Di sabato 14 settembre 2024) Per la prima serata in tv, sabato 14, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “TIM”, condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. In diretta dall’Arena di Verona, serata finale dell’eventoale, che prevede la consegna dei premi e riconoscimenti speciali ai vincitori di questa edizione. I maggiori protagonisti dellaa e dello spettacolo italiano si esibiscono con uno show dal vivo. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Fantasma”: dopo che un dipendente dell’Esercito viene ucciso in un parco industriale, la squadra lavora per rintracciare l’assassino. Nel frattempo, Tiffany continua a lottare con il suo senso di colpa. RaiTre alle 21.20 trasmetterà il documentario “Di padre in figlio. Vita da tifosi”.