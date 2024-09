Milan Gazzetta | Gerry Cardinale blinda Paulo Fonseca | Liverpool e Inter non sono decisivi La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 14 settembre 2024), secondo ladello Sportavrebbetonon decideranno il suo futuro, al momento, non è a rischio esonero: è questa l’indiscrezione lanciata dalladello Sport. Secondo il quotidiano, infatti, il futuro dell’allenatore delnon verrà deciso dopo il trittico di gare con Venezia,. Certo, la gara contro i veneti sarà di estrema importanza per ottenere la prima vittoria e rilanciare il club. A differenza di come si era pronosticato, però,ha ribadito la fiducia al tecnico portoghese e ha predicato calma. La stagione non si decide in tre partite. Certo è che se dovessero arrivare ancora ancora risultati negativi con prestazioni anonime, in quel caso la posizione del tecnico si complicherebbe.