Le mamme chiudono la stagione balneare

(Di sabato 14 settembre 2024) Chiusura dinel segno delle. Sono sbarcate a Bellaria Igea Marina. Dove si disputano, fino a domenica, le finali nazionali del concorso ’Miss mamma italiana 2024’, 31esima edizione, riservato alle signore con età tra i 25 e i 45 anni. A contendersi il titolo anche treromagnole. Sono Alice Zoli, 40 anni, commerciante, di San Pietro in Campiano, Fatima Zohra El Atifi, 45 anni, mediatrice culturale, di Rimini, e Simona Tamburini, 43 anni, casalinga, di Santarcangelo. Oggi ultima giornata (dopo quelle di giovedì e venerdì) di prefinali in piazza don Minzoni, con le 34 donne che dovranno sostenere una prova di abilità (cantare, ballare, presentare una ricetta o cimentarsi in prove creative o sportive), oltre ad effettuare la classica passerella (in caso di maltempo, al Palaturismo).