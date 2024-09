La voce dei precari L’estate degli stagionali | Facciamo straordinari per una paga dignitosa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Il fenomeno dei lavoratori, con contratti instabili e spesso non rispettati, è stato una costante anche del2024. A raccogliere dati e testimonianze è stata la Uil di Ravenna, che ha declinato nella riviera il progetto di carattere nazionale organizzato dal sindacato. "Abbiamo creato un questionario anonimo – spiega Isabella Ciotti della Uil di Ravenna – per mettere in luce le condizioni dei lavoratori". Il progetto è rivolto a tutte le persone con contratti ’deboli’, con una durata limitata, a prescindere dal settore. Ma è intuibile che questa situazione riguardi principalmente i lavoratori. "Quasi tutti, tra quelli che hanno risposto al questionario, lavorano nel settore del turismo, in alberghi, stabilimenti balneari e ristoranti. Ragazzi e ragazze che lavorano 10 ore al giorno, e a volte anche di più, nonostante abbiano contratti part-time".