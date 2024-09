Il volgare di Dante nell’attualità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Il programma di ’Prospettiva’, si concluderà domani. Alle 11, negli Antichi Chiostri Francescani, con ospite Beppe Severgnini, editorialista da quasi trent’anni del ’Corriere della sera’ e, dal 2013 al 2021, opinionista del ’New York Times’. Una penna brillante e molto conosciuta per lo stile arguto usato nello scrivere articoli. Da infaticabile, ironico e appassionato osservatore della società italiana e dei suoi costumi, nella sua varia e intensa carriera (che ha incluso radio, televisione e teatro) ha dedicato costante attenzione ai problemi della nostra lingua. La riflessione che propone per l’occasione è quella sudi ieri, volgari di oggi. Perché, "SeAlighieri tornasse a trovarci, potrebbe querelare – sottolinea Severgnini – L’eloquenza non è più, e le persone volgari non sono eloquenti.