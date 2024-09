Il tempo che ci vuole | clip esclusiva del film di Francesca Comencini

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 settembre 2024) Unaintroduce il nuovodi, al cinema dal 26 settembre con 01 Distribution dopo il passaggio fuori concorso a Venezia. La critica veneziana ha accolto con entusiasmo e un pizzico di commozione Ilche ci, pellicola autobiografica diincentrata sul suo rapporto con padre Luigi, che l'ha salvata dagli anni difficili della droga. In attesa dell'arrivo al cinema, previsto per il 26 settembre con 01 Distribution, Movieplayer.it offre unaper saggiare l'atmosfera intima della pellicola. Come anticipa la, ilsi concentra sul rapporto tra un padre e una figlia, ma è anche un inno al cinema visto che il padre in questione è Luigi, grande regista italiano autore di un indimenticabile