Festival Kilowatt a Sanseplocro si è parlato di attorialità e recitazione

(Di sabato 14 settembre 2024) La XXII, ricchissima edizione dela Sansepolcro (12-20 luglio 2024), sapientemente diretto da Lucia Franchi e Luca Ricci, ha avuto come padrini Sandro Lombardi e Federico Tiezzi. Due icone della nuova scena italiana, che misero a soqquadro fin dagli anni Settanta con il loro debutto all’insegna di un teatro radicalmente visivo e visionario. La due giorni a loro dedicata è stata piena di eventi interessanti. Particolarmente significativo, per il tema e la qualità degli interventi, mi è sembrato l’incontro dedicato all’attore. Oltre ai due ospiti, partecipavano gli attori Francesca Benedetti e Lino Guanciale e la pedagoga, grande specialista della voce, Francesca Della Monica, con il drammaturgo Fabrizio Sinisi in veste di conduttore.