Fedeltà Soldati Prigionieri il documentario che racconta l’abbraccio dell’America ai reduci di El Alamein

(Di sabato 14 settembre 2024) Milano, 14 settembre 2024 – La memoria dei padri custodita dai figli diventa un film, “”. Guerra, sconfitta e deportazione di 1.250 italiani,di Elrinati nei campi di lavoro della cittadina americana di Letterkenny in Pennsylvania, dove finirono dopo l’inferno di fuoco e di sabbia in Africa. Lì cominciò il riscatto e un rapporto indissolubile fra le due comunità che, adesso, il regista Steve Mancini, docente alla Robert Morris University di Pittsburgh, ha voluto fissare per sempre sulla pellicola. Fra loro, Luigi, il padre dell’ex sindaco di Vimodrone, Antonio Brescianini. A maggio l’arrivo della troupe, l’incontro con i familiari cheno i ricordi dei genitori e la condivisione “di sentimenti che sono un patrimonio collettivo”, dice Brescianini jr. La prima La prima delsarà trasmessa il 21 settembre alle 9.