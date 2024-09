È morta l’attrice Franca Bettoja vedova di Ugo Tognazzi e madre di Gianmarco e Maria Sole da Germi a Vincent Price

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 14 settembre 2024) Èdi Ugodi: dal film L’uomo di paglia dia L’ultimo uomo della terra con, da Scola a Ferreri, alla mostra sui suoi abiti Èdi Ugodi, già co-protagonista del film L’uomo di paglia.si è spenta a Roma all’età di 88 anni, come confermato all’Adnkronos dalla famiglia., la carriera Nata a Roma il 14 maggio 1936,(o Bettoia) ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema negli anni ’50, esordendo con ruoli minori in pellicole come Un palco all’opera (1955) di Siro Marcellini e Gli amanti del deserto (1956) di Gianni Vernuccio.