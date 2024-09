Draghi da Marina Berlusconi il giallo dell’incontro a Milano

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 14 settembre 2024) L’ex premier e presidente della Bce, Mario, è stato ospite dinella sua abitazione milanese lo scorso 11 settembre. Secondo l’Ansa, che due giorni prima a Bruxelles aveva presentato il suo rapporto sulla competitività in Europa, è uscito in auto da casanel primo pomeriggio. Poco dopo è stato visto uscire anche Gianni Letta, storico braccio destro di Silvio. Un portavoce della presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori ha fatto sapere che si è trattato di “un incontro di cortesia già pianificato da tempo, oltre che un’occasione di conoscenza reciproca”. “Rientra nella prassi consolidata di incontri a vari livelli che la Presidentesvolge in qualità di imprenditore” ha aggiunto il portavoce.