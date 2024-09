De Luca sul caso Sangiuliano | Una via di mezzo tra cabaret e circo equestre E rilancia la sua guerra contro i test di medicina | Camorrismo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) “Non ci siamo annoiati in questi giorni. La politica nazionale ci ha proposto immagini effervescenti, creative, una via difra ile il“. È l’incipit dell’intervento del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, che, nella sua consueta diretta settimanale su Facebook, con poche e lapidarie parole commenta la saga-Boccia, non senza rivolgere al neo-ministro della Cultura un omaggio, seppur cadenzato da un gesto eloquente e da una lunghissima pausa di silenzio: “Un augurio di buon lavoro al nuovo ministro della Cultura, che è una persona garbata. Auguri di buon lavoro. E ci fermiamo qui“.