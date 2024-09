Crollo nella galleria delle Olimpiadi Interrotta per ore la Statale 36

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024)della Superstradainvernali di Milano – Cortina 2026. Ieri mattina, dalla volta dellaSomana della36, tra Mandello del Lario e Abbadia Lariana, si sono staccati interi blocchi di cemento, calcinacci e intonaco, che hanno divelto pure i rivestimenti del tunnel. È successocanna della carreggiata sud, vero Lecco e Milano. Da lì quotidianamente transitano decine di migliaia di automobilisti, camionisti e motociclisti: proprio questo week-end è in corso a Mandello il Motoraduno e l’Open House Moto Guzzi con centauri da tutto il mondo. Miracolosamente i detriti non hanno investito nessuno e si conta solo un furgoncino danneggiato. Da lì tra un anno e mezzo passeranno anche atleti, tecnici, addetti ai lavori e spettatori che parteciperanno ai Giochi a cinque cerchi che si disputeranno pure in Valtellina.