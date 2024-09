Bologna Fc Italiano | Pensiamo solo al Como dobbiamo essere più concreti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 - Esaurita la prima sosta per le Nazionali, iltorna domani in campo a(ore 15). Sarà la prima dei lariani al Sinigaglia, messo a norma e tirato a lucido per il ritorno in Serie A, che da quelle parti manca da 21 anni: motivo per cui, in poche ore, i tagliandi per il match sono andati a ruba e presto è stato comunicato il sold-out. Una spinta che sarà necessaria per gli azzurri di casa, alla ricerca del primo successo dopo un avvio balbettante, con 1 punto nelle prime 3, e lo stesso si può dire anche del, che dalle due sfide al Dall'Ara ha raccolto appena due punti (con Udinese ed Empoli), venendo, nel mezzo, risucchiata dal Napoli di Conte (3-0 al Maradona alla seconda giornata). Nella settimana che porterà al debutto in Champions - mercoledì alle 18.