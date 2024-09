Auto | professionisti italiani del settore cooperazione con la Cina migliore dei dazi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024) Torino, 14 set – (Xinhua) – E’ molto piu’ vantaggioso per l’Europa cooperare con i costruttori dicinesi piuttosto che imporre loro semplicemente, hanno affermatodelmobilistico italiano al Salone dell’mobile di Torino 2024. “Leelettriche cinesi offrono non solo alta tecnologia, ma anche alta qualita’”, ha detto Andrea Levy, presidente del Salone dell’mobile di Torino 2024. “Siamo molto felici di avere qui le marche cinesi e tutte sembrano molto belle e ben fatte”, ha detto Levy, osservando che i veicoli di alta qualita’ della, offerti a prezzi piu’ competitivi rispetto a quelli dei loro corrispettivi europei, potrebbero svolgere un ruolo vitale nel supportare la transizione verde dell’Europa. Levy ha evidenziato la collaborazione in corso tra aziende cinesi ed europee.