Assassino nascosto sul lago Fermato al supermarket Doveva scontare 15 anni

(Di sabato 14 settembre 2024) In primo grado era stato assolto, ritenuto del tutto estraneo a quell’omicidio commesso colpendo la vittima con un batticarne e poi strangolandola. Ma poi la Corte d’Appello aveva ribaltato il giudizio, condannando Darius Kazimierz Hodorowicz, polacco di 37, accusato di omicidio con l’aggravante della premeditazione, a 15di reclusione. Una sentenza diventata definita la scorso giugno, quando l’uomo era sparito. Per essere ora arrestato a Como, incappato in un banalissimo controllo della polizia, che lo ha trovato senza documenti. L’omicidio di cui è stato ritenuto colpevole era avvenuto il 6 marzo 2018 a San GiovRotondo, provincia di Foggia, quando era stato trovato il corpo senza vita di un bracciante agricolo polacco di 34, Artur Dawid Prefeta, in un alloggio di fortuna all’interno dell’azienda in cui lavorava.