Annunciati i finalisti del Gioco dell’anno e del Gioco di Ruolo dell’anno

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 14 settembre 2024) Finalmente ci siamo: Lucca Crea, ente organizzatore di Lucca Comics & Games, e le Giurie dele deldihanno svelato la lista deiche si contenderanno i due premi per l’edizione 2024. I vincitori verrannodurante la serata di premiazione, giovedì 31 ottobre, al Teatro del Giglio. I due concorsi sono organizzati da Lucca Comics & Games per promuovere e valorizzare ilda tavolo e ildiin Italia. Sin dal 2013, il loro obiettivo è quello di selezionare e premiare i migliori titoli che permettono anche ai giocatori occasionali, alle famiglie e al grande pubblico di non giocatori di ritrovarsi per una partita attorno a un tavolo, divertendosi tutti insieme.