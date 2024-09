Teo Mammucari | Lo Spaesato mostra realtà vicine all’umanità Giudice di Ballando? Mi hanno chiamato per un altro ruolo Ci sto pensando

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nuova avventura per Teoal timone de ‘Lo’. Il people comedy show racconta l’Italia attraverso la comicità. Durante la conferenza stampa di presentazione del programma, abbiamo intervistato il presentatore che ci ha rivelato cosa ha provato a girare in estate in diversi paesi. Intervista al presentatore TeoDopo aver vinto ‘Il Cantante Mascherato‘, essere stato un concorrente di ‘con le Stelle‘, aver preso parte a ‘L’Acchiappatalenti‘, ora Teoè alla guida di un programma tutto suo. Appuntamento da non perdere con ‘Lo‘, in onda dal 16 settembre in prima serata su Rai2. In questo programma, il conduttore si mette alla prova in un viaggio attraverso luoghi sconosciuti e situazioni imprevedibili, dove dovrà affrontare sfide che lo porteranno fuori dalla sua zona di comfort.