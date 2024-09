Svelato dagli scienziati il mistero del lungo segnale sismico registrato un anno fa in tutto il pianeta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un team di ricerca internazionale hailattorno alunfa inil. Come comunica l’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) si è trattato di una enorme frana che ha interessato il fiordo di Dickson, nell’Artico, nella Groenlandia nord-orientale, generando una gigantesca onda di tsunami che ha fatto oscillare le acque per giorni È stato lo studio “A rockslide-generated tsunami in a Greenland fjord rang the Earth for 9 days” appena pubblicato sulla rivista scientifica Science, cui hcollaborato 68provenienti da 40 Istituzioni di 15 Paesi, a determinare l’ordine del