Si alza il sipario Torna Caro Teatro

(Di venerdì 13 settembre 2024) Con sei appuntamenti in programma tra ottobre e novembre all’Annibaldi Civitanova Alta, giunge alla ventiseiesima edizione la storica kermesse "", organizzata dall’associazione Piccola Ribalta con la collaborazione e sostegno di Comune e Azienda Teatri e il contributo di alcuni sponsor. "Le presenze sono sempre in crescita – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica nella presentazione di ieri –. E quando citiamo Piccola Ribalta, come non menzionare l’amico Luigi Ciucci, prematuramente scomparso, un punto di riferimento per la stessa associazione". Il via domenica 13 ottobre, alle 17.30: a cura della Compagnia "Costellazione" di Formia, va in scena "La cattedrale", regia di Roberta Costantini e Marco Marino, spettacolo tratto da "Notre Dame de Paris". Si prosegue domenica 20 ottobre, stesso orario con "Bianca B.", a cura della Compagnia "Al Castello" di Foligno.