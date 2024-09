Serie B è della Reggiana il miglior calciatore del mese di agosto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024)BKT e gioventù azzurra. È con queste premesse che torna il trofeo MVP assegnato aldel, premio ideato da BKT, title sponsor del campionato, e riconosciuto ufficialmente dalla Lega B. Il primo ad aggiudicarselo nel corso di questa stagione, per ildi, è Antonio Vergara, centrocampistaclasse 2003, votato da giornalisti espertiBKT. Ilverrà premiato in occasione del match-Südtirol, valido per la 5ª giornata d’andata, nel corso del cerimoniale pre-gara. I dati Opta relativi al periodo considerato dicono che, tra i giocatori nati dall’1/1/2003, il fantasista granata rientra nella top 5 europea, tra prime e seconde divisioni, di coloro che hanno preso parte attiva a più reti (tre, di cui due gol e un assist).