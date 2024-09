Processo Open Arms Salvini rischia fino a 15 anni di carcere I Pm | Fu sequestro di persona La Lega si mobilita

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Domani in aula, la Procuratrice aggiunta Marzia Sabella e i sostituti Geri Ferrara e Giorgia Righi esporranno la loro requisitoria contro Matteoal. E chiederanno la condanna del Ministro delle Infrastrutture per due reati gravi:die rifiuto di atti d’ufficio. 2019: IL CASOLa vicenda, che risale al 2019, è nota: nell’estate di quell’anno il leader del Carroccio, che allora era Ministro dell’Interno, non concesse il “porto sicuro” alla nave di una Ong spagnola carica di migranti. In quell’occasione, iniziarono le indagini con l’accusa didi. La Procura di Palermo scrisse che “provocava l’illegittima privazione della libertÃle dei migranti, costringendoli a rimanere a bordo della nave per un tempo giuridicamente apprezzabile, dalla notte fra il 14 e il 15 Agosto sino al 18 Agosto 2019“.