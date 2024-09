Pioggia e freddo allerta gialla in 13 regioni per grandine e raffiche di vento Le previsioni per il weekend

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’estate è finita e continueremo ad accorgercene anche nelle prossime ore. L’ondata di maltempo che sta investendo l’Italia, infatti, continuerà ad imporsi, con temporali sparsi, per tutto ile soprattuttoe basse temperature – Il Dipartimento della Protezione Civile indica un calo delle temperature e piogge soprattutto nelle aree adriatiche e sulla fascia tirrenica meridionale, mentre si assisterà ad un’intensificazione delnel Settentrione. Dalla serata di ieri – 12 settembre – diverse precipitazioni, anche forti, hanno colpito Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in particolare sui settori tirrenici delle quattro. Dalle prime ore di oggi (13 settembre), temporali e piogge si stanno abbattendo su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, in particolare lungo le aree costiere.