Palazzo Campana tanti progetti C’è chi pensa a piazza Dante pedonale

(Di venerdì 13 settembre 2024) Continuano i lavori post sisma ain centro storico. "Ho fatto il giro di tutto il cantiere con il geometra Antonio Loffredo e la geometra Martina Spagnoli della ditta Penzi. Straordinarie le opere di messa a norma e di recupero dispazi non più usufruibili post sisma 2016 – dice la presidente dell’istituto per l’istruzione permanente Gilberta Giacchetti -. Il secondo piano potrà essere destinato a spazio per grandi mostre, allestire una grande sala conferenze, ricollocare e ampliare il Museo Civico, ampliare e modernizzare la biblioteca comunale. Infine all’ex Liceo si stanno recuperando spazi per associazioni culturali e uffici dedicati alla formazione. E se volessimo riportare una scuola in centro? Gli spazi ci sono. Noi stiamo facendo un grande lavoro".