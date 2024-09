Nòt Film Fest 2024 | Annunciati i Vincitori della 7^ Edizione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Si è concluso con grande successo il Nòt, che si è svolto dal 6 all’11 settembre a Santarcangelo di Romagna. Sotto la direzione artistica di Alizè Latini e Giovanni Labadessa, come ogni anno, il Nòt ha messo in mostra un’eccezionale selezione di opere dal panorama cinematografico mondiale, ben 100 di cui 98 anteprime, con giurie composte da 21 membri provenienti da 8 paesi a coprire le 7 sezioni delival. Durante la cerimonia di premiazione, che si è tenuta l’11 settembre nel suggestivo Outdoor cinema di Santarcangelo di Romagna, i direttori artistici hanno voluto esprimere il loro affetto a tutti gli ospiti e partecipanti, sottolineando quanto sia importante il Nòtnel creare uno spazio per il cinema indipendente.