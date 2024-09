Napoli ritorno al 4-3-3 contro il Cagliari | l’indizio non lascia dubbi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024)al 4-3-3 o difesa a 3: i dilemmi tattici per Antonio Conte, che risponde e lancia un indizio sul futuro Per ildi Antonio Conte ci sarà una trasferta insidiosa da superare. Un ostacolo che nella passata stagione, con Calzona, non è stato superato. Il match rimanda a quell’errore avvenuto nei minuti finali della sfida, che costò il pareggio firmato da Luvumbo Zito e che avrebbe potuto cambiare il corso della scorsa annata. In questi giorni, il mister ha lavorato con i suoi pochi ragazzi a disposizione a causa degli impegni per le Nazionali. A Castel Volturno tanti allenamenti atletici, un po’ di tattica per preparare la prossima sfida e indicazioni ai neo-acquisti. Ma sono stati anche giorni in cui si è riflettuto chiaramente su schemi da adottare sin dall’inizio o a gara in corso.