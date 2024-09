Manovra bonus mamme esteso alle partite Iva Tutte le novità

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) La nuovaeconomica del governo per il 2025 è in dirittura d’arrivo. Un percorso complesso e pieno di iinsidie, quello che hanno dovuto affrontare i membri dell’esecutivo. I fondi a disposizione erano limitati ed è stato necessario operare scelte oculate. Nonostante questo, le proposte introducono diverseper sostenere famiglie, lavoratori e pensionati. Vediamo le principaliinserite nellaIva Il, inizialmente previsto solo per le lavoratrici dipendenti, verràancheIva. Questa misura prevede l’esonero contributivo per le madri con almeno due figli sotto i 10 anni, migliorando il sostegno anche per le lavoratrici autonome.