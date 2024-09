Maltempo Italia il nubifragio trasforma le strade in fiumi | l’acqua si porta via le auto in sosta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un primo assaggio diha colpito l’, nella nottata di ieri una violenta bomba d’acqua ha colpito la città. Terribili le immagini sui social: case allagate,cometrascinate via dalla corrente. Che la situazione in questi giorni era in mutamento era chiaro. Da più parti erano partiti allarme sul freddo ein arrivo. >> “Muori”. Choc a Mattino 4, l’ospite famosa lascia tutti senza parole: panico in studio. Federica Panicucci costretta a intervenire In un’intervista rilasciata a Fanpage.it Giulio Betti, climatologo presso il Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) e l’Istituto di Bioeconomia del CNR di Firenze aveva tracciato il quadro: “La diminuzione delle temperature sarà sensibile, con valori che si porteranno sotto le medie del periodo in tutta”.