Malattie incurabili nei bambini l’importanza delle cure palliative pediatriche

(Di venerdì 13 settembre 2024) A quel periodo di vita del bambino gravemente malato, che comincia quando la sua malattia non è più curabile, è dedicato il 5° appuntamento di “Insieme si può. Insieme funziona – 2024” che pone l’attenzione su quel tratto di vita, sul bambino e sui suoi cari. La cura della persona che continua quando non c’è più cura per la malattia. Il fine vita è quel tratto di vita che comincia quando non c’è più cura per la malattia. Un periodo che può essere più o meno breve, più o meno lungo, il cui esito è uno solo. Riguarda persone adulte. A volte, riguarda anche. Del fine vita non si parla o se ne parla poco e male. È quasi un tabù. Ce lo nascondiamo. Non abbiamo il coraggio di guardarlo in faccia. Eppure, si tratta di un periodo di vita.