Latitante arrestato nel leccese è accusato di associazione mafiosa

(Di venerdì 13 settembre 2024) LECCE (ITALPRESS) – Bosscatturato in provincia di Lecce, era ricercato dal 2023. Nell’ambito di un’articolata attività investigativa della Direzione Distrettuale Antimafia, gli agenti della Polizia di Stato e della Sisco di Lecce, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo e il supporto della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, hannoun, classe ’81, indicato come esponente apicale del clan mafioso Tornese – Padovano, operante nei territori di Monteroni e Gallipoli. Il ricercato, resosi irreperibile dal maggio 2023, era destinatario di una misura cautelare in carcere emessa dalla Sezione Riesame del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Dda, in quanto gravemente indiziato, tra gli altri reati, di, ed in particolare di essere componente del clan Tornese, nonché anello di congiunzione con il Clan Padovano.