Inter sosta finita | torna in auge la moda di dire a Inzaghi cosa fare

(Di venerdì 13 settembre 2024) Le ore che separano l’didalla prossima partita sono sempre meno ma l’attenzione mediatica sembra già essere rivolta ai due big match successivi. Lanazionale non cambia le abitudini degli addetti ai lavori (e nemmeno dei tifosi più critici) MILANO – Archiviata la primanazionale della stagione, anche ad Appiano Gentile (CO)la normalità. E la normalità consiste nel preparare il prossimo impegno ufficiale. Anzi, i prossimi impegni ufficiali. Il calendario di settembre non è certo amico della squadra di Simone, che domenica 15 sarà ospite del Monza ma solo come leggero antipasto della settimana successiva. L’debutterà nella nuova UEFA Champions League mercoledì 18 in casa del Manchester City, in quella che rappresenta la prima “reunion” dopo la Finale di Istanbul 2023.