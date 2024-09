Il Brescia ritrova gli attaccanti per pungere il Frosinone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024)– La serie B riparte dopo la pausa e domani, sabato 14 settembre, (alle 15) al “Rigamonti” andrà in scena un incontro che si potrebbe definire “di cartello”, visto chesono determinate a guardare in alto. Le rispettive ambizioni stagionali, però, riceveranno indicazioni molto importanti dal confronto diretto, che i due allenatori stanno ormai per affrontare ancora con diversi dubbi da risolvere. Mister Maran negli ultimi giorni della sosta ha recuperato l’intera rosa, tanto che, dopo Dickmann, anche Moncini e Borelli, i duela cui assenza in contemporanea ha messo in grande difficoltà il reparto avanzato, sono rientrati in gruppo e sono pronti a rispondere alla chiamata dell’allenatore biancazzurro. Il più pronto pare Moncini, anche se rimane il dubbio se Maran deciderà di rischiarlo dall’inizio o a partita in corso.