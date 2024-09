Fonseca carico verso Milan-Venezia | L' obiettivo rimane lo scudetto Theo e Leao titolari? Vediamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024)o, 13 settembre 2024 - "Dopo queste prime tre partite avere 70mila tifosi in casa è una grande dichiarazione d'amore e, per noi, una grande responsabilità. Dobbiamo continuare ad evolvere per renderli orgogliosi". Sono le prime parole di Pauloin vista della partita di domani, sabato 14 settembre, ore 20.45, a San Siro, contro il. Settimana importante, in vista: martedì la Champions col Liverpool e domenica il derby: "Vincere è sempre importante e io sono sempre fiducioso. Iniziamo a vincere col, poi penseremo alle altre. Caso cooling break? Per me non c'è mai stato.Hernandez e? Non lo so,". L'allenatore è, di fatto, già in discussione dopo aver ottenuto due punti in tre partite: "Sono sempre sotto esame, per gli allenatori è così.