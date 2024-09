Firenze e la guerra degli affitti brevi Maxi b&b nel palazzo convivenza impossibile Conta solo il denaro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – “Ci sono valori che questa città sta perdendo, sacrificati alla sola logica del business”. Non ci sono filosofia o parabole sociologiche dietro a queste parole. Mala rassegnazione di una famiglia fiorentina ’colpevole’ di aver comprato casa in un condominio di via Cavour, in pieno centro storico. Nello stesso, infatti, nel giro di qualche anno ha preso corpo, metro quadrato dopo metro quadrato, locale dopo locale, un b&b di tre appartamenti, di cui uno da sei camere con dodici posti letto, per un totale di oltre 700mq di area (di cui 200 di giardino con tanto di vasca idromassaggio).