F1 la Ferrari risponde presente! anche a Baku Red Bull e McLaren sono però in agguato

(Di venerdì 13 settembre 2024) Asi è conclusa la prima giornata del Gran Premio di Azerbaigian, quella interamente dedicata alle prove libere. In generale, i piloti non sirisparmiati, girando il più possibile nell’insidioso tracciato azero. Peraltro, avere riscontri fisici si è rivelato viepiù importante, perché l’asfalto si è presentato molto più sporco del previsto, con buona pace delle simulazioni computerizzate. Laha dato la sensazione di poter essere competitiva, nonostante una giornata complicata per Charles Leclerc. Il monegasco è andato a sbattere contro le barriere in mattinata, danneggiando la propria SF-24 sia all’ala che alla sospensione anteriore. Dopodiché, nel pomeriggio è incappato in un problema allo sterzo che lo ha costretto a un’imprevista pausa ai box. Forseper questo il monegasco ha “tirato” sul finire della FP2, realizzando il miglior tempo.