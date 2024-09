Elly Schlein e il campo larghissimo con Renzi e Calenda? Sì ma come?

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ho finalmente ascoltato dalla viva voce di, ospite in tv di Piazza Pulita su La7, la versione autentica sulla linea del Pd rispetto all’ulteriore allargamento dellargo ai centristi,. Il discorso diin premessa è risultato chiaro. Nessun veto significa che si discute con tutti. Senza pregiudiziali. “Ci si confronta sulle cose da fare, sulle priorità e si vede se è possibile trovare un’intesa”, precisa Schelin. Ma di cosa si discute e con chi esattamente e a quale livello, esattamente? Quando lo si fa, mancano appena 44/45 giorni alle elezioni regionali in Liguria? Sul punto la segretaria del Pd è stata alquanto evasiva e ha dato a Corrado Formigli (finalmente un giornalista vero!) risposte in puro politichese. La lista della spesa, riproposta da, è arcinota: lavoro, sanità pubblica, scuola, ricerca, green deal ecc ecc.