Ciclismo Michael Matthews vince il GP de Québec Volata lunghissima Pogacar settimo

(Di venerdì 13 settembre 2024)ha vinto il GP de, Classica del calendario World Tour che è andata in scena in Canada lungo un circuito da ripetere per sedici volte (201 km) che proponeva la Cote des Glacis (400 metri al 6% di pendenza media). Il velocista australiano si è imposto con una, conquistando così il suo terzo successo in questo evento dopo quelli del 2018 e del 2019. Il 33enne del Team Jayco-AlUla ha messo le mani sulla sua 42ma affermazione da professionista ed è tornato ad alzare le braccia al cielo dopo quasi otto mesi: l’ultima gioia portava la data del 21 gennaio, quando ebbe la meglio al Gran Premio Castellon in Spagna.