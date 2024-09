Ciclismo Le novità | la Coppa del Mobilio ci sarà ma il presidente lascia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ponsacco (Pisa),13 settembre 2024 - Sono due le notizie di attualità per ildi Ponsacco. Nelle settimane scorse tante le voci nell’ambiente deltoscano e nazionale, che non ci sarebbe stata la 72^ edizione delladella tradizionale gara a frazione per dilettanti élite e under 23 di ottobre in occasione della fiera. La notizia ufficiale invece è che la corsa si svolgerà regolarmente martedì 15 ottobre organizzata dalla Ciclistica Mobilieri Ponsacco con il patrocinio del comune. L’altra notizia è quella chel’ultima edizione della gara con Franco Fagnani alla presidenza della Mobilieri Ponsacco, l’antica e gloriosa società fondata nel 1894. Per ragioni personali Fagnani ha infatti deciso dire il ruolo die quindi toccherà ad altri dirigenti continuare l’attività.