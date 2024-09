Chi è Marco Panichi? Il nuovo preparatore di Sinner che ha curato il fisico di Dokovic

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024)volto nello staff tecnico di Jannikè ilatletico. Il nome, agli appassionati di tennis, non suonerà di certo, si tratta dell’di Novak Djokovic. Manca ancora l’ufficialità madovrebbero lavorare insieme già in Cina per l’Atp 500 di Pechino (dal 26 settembre, dove Jannik difende il titolo) e per il Masters 1000 di Shanghai, la settimana successiva. Chi è? Nato a Roma, classe 1964, ex atleta nel salto in lungo con una laurea in Sport Coaching e Psicologia nello Sport alla Nova Southeastern University di Fort Lauderdale, Florida,è stato anche consulente di alcune Accademie internazionali come la Casal -Sanchez e la IMG di Bradenton. Già al fianco di altri tennisti come Simone Bolelli, Fabio Fognini, Daniela Hantuchova e Li Na oltre al già citato Novak Djokovic.