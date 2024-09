Chi è Marco Panichi il nuovo preparatore atletico scelto da Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Une rinnovato trio al fianco di. Mentre il tennista altoatesino sta aspettando un possibile ricorso da parte della Wada – che ha ancora tempo per presentare ricorso contro l’assoluzione da parte dell’Itia -, il team del numero 1 al mondo sta rimettendo insieme i pezzi perduti. Gli allontanamenti forzati di Umberto Ferrara e Giacomo Naldi – coinvolti nel caso Clostebol – hanno lasciato due posti vacanti al fianco di Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Manca solo l’ufficialità, ma l’espertosarà ildie potrebbe già essere con lui nella trasferta cinese in occasione dei tornei Atp 500 di Pechino e Masters 1000 di Shanghai. Al fianco di Novak Djokovic per 7 anni, l’esperienza e la professionalità disaranno messe al servizio dell’azzurro.