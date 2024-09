Caso Pierina Valeria al contrattacco La moglie di Dassilva tira in ballo Loris Bianchi | Esaminate il suo Dna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Rimini, 13 settembre 2024 – Lo scudo e la lancia. Il primo per difendere il marito, Louis, unico indagato per l’omicidio diPaganelli, uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023. La seconda per lanciare attacchi ad un altro dei grandi protagonisti del giallo,, fratello di Manuela, nuora della vittima e amante dello stessoBartolucci è tornata nuovamente alla carica per commentare la decisione del tribunale del Riesame, che ha respinto l’istanza del pool difensivo (rappresentato dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi) negando la libertà al 34enne senegalese, in carcere dal 16 luglio scorso.resta ai ‘Casetti’, almeno per ora., però, non ci sta, e ai microfoni della trasmissione Mediaset Mattino 5 non va tanto per il sottile.