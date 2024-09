Carrarese-Sassuolo | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 13 settembre 2024) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le due squadre stanno cercando di consolidare la loro classifica per i loro reciproci obiettivi finali.si giocherà domenica 15 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Dei Marmi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani stanno cercando di ambientarsi nella cadetteria conquistata la scorsa stagione. Attualmente sono al 17esimo posto con 3 punti, frutto di una vittoria e tre sconfitte. Il trend è sicuramente da migliorare per lottare con la concorrenza per la salvezza. Gli emiliani sono invece tredicesimi con 5 punti, raccolti con una vittoria, due pareggi ed una sconfitta.