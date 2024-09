Anfora romana nel garage Denunciato ristoratore riminese Rischia una condanna a 10 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un’anticadi origine greco-(la datazione al momento è ancora incerta) finita per sbaglio nelle reti di un peschereccio e poi, dopo alcuni passaggi di mano, nello scantinato di un. Che adesso si ritrova seriamente nei guai dopo essere statodalle forze dell’ordine per ricettazione di beni culturali. Reato punito severamente con potenziali condanne fino a 10di reclusione e una multa che può arrivare a 15mila euro, nel caso in cui dovesse essere dimostrato il suo coinvolgimento nella vicenda. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rimini, ha visto coinvolte la Sezione di polizia marittima della Capitaneria di porto e la stazione navale della Guardia di finanza, a seguito di alcune voci che parlavano del ritrovamento in mare di un reperto archeologico da parte di un peschereccio.